Covid: un decesso e 421 nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 APR - Un nuovo decesso per Covid-19 si registra nelle ultime 24 ore in Trentino. Si tratta di un uomo di oltre 70 anni, con altre patologie, non vaccinato, deceduto in ospedale. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I nuovi casi di contagio sono 421, di cui 13 individuati con i tamponi molecolari (su 166 test effettuati) e 408 con gli antigenici (su 3.226 test effettuati). I guariti sono 473, per un totale di 149.851 da inizio pandemia.

Negli ospedali sono ricoverate 48 persone (+3 rispetto al precedente bollettino), di cui una in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono stati registrati undici nuovi ricoveri a fronte di sette dimissioni.

Le vaccinazioni hanno segnato quota 1.210.209, cifra che comprende 427.636 seconde dosi e 332.321 terze dosi. Ieri non risultava nessuna classe con sospensione della didattica in presenza. (ANSA).