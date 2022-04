Covid: pochi secondi richiami, ma non serve ai guariti

(ANSA) - BOLZANO, 15 APR - Negli ultimi sette giorni, alle persone residenti in Alto Adige, sono state somministrate 2.404 dosi di vaccino. Di queste, 93 erano prime dosi, 239 seconde dosi, 1.658 terze e 414 quarte dosi. Il tasso di copertura vaccinale della popolazione altoatesina residente e vaccinabile, vale a dire dai cinque anni in su, è ora del 78,71% (situazione al 14 aprile 2022).

Per le persone over 80 e per i pazienti a rischio con più di 60 anni di età, da qualche giorno è possibile ottenere la seconda vaccinazione di richiamo. Tale vaccinazione può essere effettuata presso gli abituali Centri vaccinali. Anche i/le residenti delle strutture sociosanitarie (ad esempio le case di riposo) possono eseguire il secondo richiamo. Questo gruppo di persone può essere vaccinato direttamente all'interno della struttura nella quale risiede. Tuttavia, secondo la nota dell'Azienda sanitaria, ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione: le persone che hanno contratto il covid dopo la prima vaccinazione di richiamo sono escluse dal secondo richiamo. Inoltre: l'intervallo tra il primo richiamo ed il secondo deve essere di almeno 120 giorni. Per il secondo richiamo vengono utilizzati i vaccini di Pfizer e Moderna. La seconda vaccinazione di richiamo è particolarmente raccomandata per le persone in fragili condizioni di salute. Dal 13 aprile, gli appuntamenti per la quarta dose possono essere prenotati anticipatamente. In determinati giorni e orari è anche possibile eseguire il vaccino per il secondo richiamo senza aver già fissato un appuntamento. (ANSA).