Covid: due decessi in Trentino, 463 i nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 14 APR - Altri due decessi per Covid in Trentino: due uomini di circa 90 anni, uno dei quali soffriva di altre patologie, entrambi vaccinati e morti in ospedale. Nel bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ci sono anche 463 nuovi contagi.

I pazienti attualmente ricoverati negli ospedali sono 45 (-9 rispetto a ieri), di cui 2 in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri a fronte di 14 dimissioni. Le vaccinazioni infine questa mattina hanno segnato quota 1.209.697, cifra che comprende 427.595 seconde dosi e 331.864 terze dosi. (ANSA).