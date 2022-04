Colpito da una pianta, muore boscaiolo di 61 anni in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 14 APR - Un boscaiolo di 61 anni è deceduto a causa di un incidente sul lavoro in località Bellamonte, a Predazzo, in Trentino. L'allarme è scattato poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Predazzo, il soccorso alpino, i carabinieri e il personale dell'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Uopsal) per effettuare i primi rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato colpito da una pianta.

Si tratta del secondo incidente nei boschi di Predazzo da inizio anno. Lo scorso 5 marzo un giovane di 22 anni ha perso la vita mentre lavorava per conto della ditta di disboscamento del padre. (ANSA).