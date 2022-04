Stadio Druso a Bolzano pronto a ospitare 5.500 spettatori

(ANSA) - BOLZANO, 13 APR - Sono terminati i lavori di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento dello Stadio Druso a Bolzano. Stamane nel corso di una conferenza stampa nell'impianto di viale Trieste il Sindaco Renzo Caramaschi ed il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Luis Walcher hanno presentato la struttura sportiva ora rimesso completamente a nuovo. Il nuovo Druso è capace di ospitare sino a 5.500 persone.

I lavori, iniziati nell'aprile di tre anni fa si sono conclusi giusto in tempo per quella che potrebbe rappresentare un momento storico per il calcio di casa nostra. Come noto infatti sabato 16 aprile allo Stadio Druso l'FC Suedtirol Bolzano affronterà nella penultima di campionato della Lega Pro il Padova. Una sfida che vale la serie B in caso di vittoria degli altoatesini. Tre anni di lavoro ed un costo complessivo di poco più di 18 milioni di Euro, di cui 13,2 milioni finanziati dalla Provincia, per poter riconsegnare alla Città uno stadio "modello& quot; pienamente rispondente alle normative vigenti per l'omologazione per il campionato cadetto. Progettato dall'arch. Dejaco di Bressanone cui sono toccati anche la direzione lavori e il coordinamento sicurezza, lo stadio Druso ha mantenuto in parte le due vecchie tribune la "Canazza" verso l'Isarco e la "Zanvettor" in viale Trieste. Completamente rifatto il campo da gioco in erba naturale (105m x 68m) con impianto di riscaldamento di 105m x 68m. Al piano terra della tribuna Zanvettor trovano spazio tutti i locali (spogliatoi) necessari agli atleti, nonché sala stampa e sala lavoro per giornalisti e fotografi. Numerosi anche i locali infrastrutture e di servizio. I lavori di realizzazione di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento dello Stadio Druso sono stati eseguiti dalla Mak Costruzione di Lavis e dalla Mader di Vipiteno. Responsabile di procedimento per il Comune di Bolzano il direttore della Ripartizione Lavori Pubblici l'arch. Sergio Berantelli. (ANSA).