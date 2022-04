Rai Südtirol, Zeno Braitenberg è il nuovo coordinatore

(ANSA) - BOLZANO, 13 APR - In accordo con la Provincia di Bolzano, la Rai ha nominato Zeno Braitenberg coordinatore di Rai Südtirol. Il 57enne giornalista e presentatore televisivo sarà quindi il quarto coordinatore dell'emittente pubblica dopo Franz von Walther, Rudi Gamper e Markus Perwanger e sarà responsabile della definizione dei programmi Rai per i gruppi linguistici tedesco e ladino.

"Con Zeno Braitenberg, assume il ruolo di coordinamento della sede Rai di Piazza Mazzini una persona cosmopolita, acculturata e dal forte gusto artistico e allo stesso tempo con una valida esperienza", ha commentato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher.

"Il nuovo coordinatore garantisce che Rai Südtirol possa continuare a svolgere la sua missione di programmazione e informazione giornalistica professionale in Alto Adige, sempre con un occhio alla tutela e al rafforzamento delle minoranze linguistiche. Gli auguro di avere tanta determinazione, lungimiranza e successo in questo", ha sottolineato ancora Kompatscher. Zeno Braitenberg è nato a Napoli nel 1964, si è diplomato a Tubinga, ha lavorato come giornalista per l'emittente Orf fino al 1995, quando si è trasferito a Rai Südtirol, per la quale ha anche condotto il telegiornale. Zeno Braitenberg è figlio del neuroscienziato Valentin von Braitenberg, scomparso nel 2011. (ANSA).