Festival Economia: presidente Fugatti, garantita innovazione

(ANSA) - MILANO, 12 APR - "Tradizione confermata e innovazione garantita". E' questo, secondo il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, il Festival dell'Economia di Trento che giunge quest'anno alla 17/a edizione riaprendo le porte alla partecipazione del pubblico. "Una innovazione che avevamo chiesto era l'attaccamento all'economia territoriale e quest'anno è nel pèrogramma - ha spiegato - e l'altra era di portare il Festival fuori dai 4/5 giorni dell'evento e la presenza nelle ambasciate va in questa direzione". "Eventi come questo - ha detto sottolineando il ruolo di Trentino Marketing nell'organizzazione del Festival insieme al Sole 24 Ore - debbono creare scientificità e innovazione ma anche indotto ed economia e l'autonomia del Trentino consente di creare progetti come questo e il Festival dello Sport". (ANSA).