Crisi Svp: Kompatscher, riduzione membri giunta dopo Pasqua

(ANSA) - BOLZANO, 12 APR - Approderà in consiglio provinciale dopo Pasqua la proposta di ridimensionamento della giunta provinciale di Bolzano a seguito dell'uscita di scena dell'ex assessore alla sanità, Thomas Widmann (Svp). Lo ha detto il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, chiarendo che "dovremo prima riunirci con la maggioranza per concordare in modo formale la proposta che faremo".

Per approvare la riduzione del numero degli assessori è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri provinciali nelle prime due votazioni e poi quella semplice. Secondo il presidente altoatesino, ci sono le condizioni per ottenere la maggioranza assoluta a favore della proposta.

Con la maggioranza di giunta, ha aggiunto Kompatscher, "vedremo poi come andare avanti con la distribuzione delle deleghe", in particolare per ciò che riguarda il settore della sanità che attualmente lo stesso presidente guida ad interim in stretta collaborazione con i dirigenti dell'assessorato e dell'Azienda sanitaria. (ANSA).