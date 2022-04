Assemblea UniTrento:Finocchiaro,puntare su cultura e ricerca

(ANSA) - TRENTO, 12 APR - "Non dobbiamo dissipare la scelta, ormai decennale, di puntare sulla cultura e sulla ricerca per qualificare l'esistenza di una comunità. Si è trattato della decisione di investire risorse e intelligenze per costruire occasioni di crescita e di sviluppo che la conoscenza, la ricerca, e l'innovazione potevano dare". Lo ha detto - si apprende - il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università di Trento, Daniele Finocchiaro, in occasione dell'assemblea pubblica in tema di "Partecipazione e confronto.

Il valore dell'ascolto per un Ateneo orientato al futuro", tenutasi al Teatro Sociale di Trento.

Finocchiaro ha poi messo in guardia dal rischio di sprecare le risorse del Pnrr mette a disposizione in progetti avulsi da un disegno d'insieme. "Ciò che s'impone - ha affermato - è la necessita di una sempre più efficace e reale sinergia programmatica e di visione tra l'Ateneo e tutti voi. Un proposito che ha accompagnato anche il lavoro istruttorio per la redazione del Piano strategico pluriennale che nelle prossime settimane verrà adottato da Senato accademico e sottoposto al vaglio del nostro Consiglio di amministrazione".

Il prorettore al benessere organizzativo e ai rapporti con il personale, Franco Fraccaroli, ha parlato dell'avvio del confronto per capire come l'ateneo possa essere d'aiuto al territorio, mentre Marco Tubino, referente scientifico del protocollo d'intesa "UniCittà" tra ateneo e Comune di Trento, si è soffermato sul ruolo dell'università nella promozione della coesione territoriale e le prorettrice alla ricerca, Francesca Demichelis, ha illustrato le ricadute di innovazione e trasferimento tecnologico. Infine, Riccardo Salomone, docente di diritto del lavoro e presidente dell'Agenzia del lavoro, ha parlato di come l'ateneo giochi un ruolo attivo per un migliore allineamento tra domanda e offerta nelle professioni richieste dal territorio. (ANSA).