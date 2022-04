Pnrr: rettore Uni Trento, arginare bulimia dei grandi atenei

(ANSA) - TRENTO, 11 APR - Il Pnrr diventi "occasione per mettere in evidenza eccellenze che sono anche nelle piccole e medie università e quindi magari arginare qualche tendenza bulimica di qualche grande ateneo e di qualche grande centro di ricerca". Così il rettore dell'Università di Trento, Flavio Deflorian, nel corso della tappa di Trento di "Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".

Il Piano, ha detto Deflorian, è una "occasione storica per il sistema universitario e di ricerca italiano, un elemento che ci permette di fare un salto di qualità su una prospettiva temporale che va molto più in là del Pnrr. Creare un volano anche quando i soldi saranno finiti. Per questo noi ci stiamo muovendo su più piani e vorremmo che i numeri delle risorse in Trentino aumentino un po', anche per il contributo che il sistema della ricerca trentino saprà dare anche attraendo risorse per i bandi competitivi, un metodo molto importante, un segnale importante per fare dare il meglio alle istituzioni universitarie. La grande scommessa sarà la capacità di valutare in maniera trasparente e meritocratica le proposte che arriveranno". (ANSA).