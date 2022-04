Pnrr: Fugatti, si punta ad aumentare dotazione risorse

(ANSA) - TRENTO, 11 APR - "Sicuramente si punta ad aumentare la dotazione di risorse per il Trentino. Siamo interessati a vedere che sviluppo ci sarà sul Pnrr: da una parte l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia stanno ricalibrando il valore degli interventi pubblici (pensiamo alla circonvallazione ferroviaria di Trento), dall'altro crediamo si possa discutere di un riequilibrio territoriale delle risorse, con maggiori risorse per le regioni e le province del Nord Italia". Così, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a margine della tappa trentina di "Italia Domani-Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza", promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Fugatti, che ha parlato di diversi progetti posti all'attenzione del Governo, ha inoltre evidenziato come con la presenza di nuove risorse "si potrebbero aprire scenari interessanti", ad iniziare dalle tratte di collegamento "al tunnel del Brennero, che non riguarda solo la città di Trento".

