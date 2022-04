Pnrr: Alto Adige, sì a gare d'appalto gestite dai Comuni

(ANSA) - BOLZANO, 11 APR - I Comuni altoatesini possono indire gare d'appalto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nel rispetto delle norme locali. Lo ha confermato il Ministero dell'Economia e delle Finanze la scorsa settimana. La questione è stata affrontata, poiché la realizzazione delle opere del Pnrr è spesso eseguita a livello locale e comunale. Per questo è fondamentale garantire in Alto Adige una snella ed efficace gestione della loro attuazione, spiega il presidente della Provincia Arno Kompatscher.

"Il successo del Pnrr a livello nazionale e in particolare in Alto Adige è strettamente legato alla sua attuabilità a livello locale". Come noto, molti dei bandi Pnrr coinvolgono i Comuni. Tuttavia, una disposizione nazionale prevede che soltanto i Comuni capoluogo di Provincia possono procedere autonomamente alla realizzazione dei relativi appalti. Gli altri Comuni invece solo attraverso una collaborazione. Di conseguenza, anche per molti Comuni dell'Alto Adige non sarebbe stato più possibile gestire direttamente gli appalti del Pnrr. "Una regola che non tiene conto, evidentemente, delle autonomie speciali e delle regole che questi si sono date", sottolinea il presidente della Provincia Arno Kompatscher, che nelle ultime settimane ha avuto uno stretto dialogo con il Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco e con i rappresentanti dei Ministeri, per discutere delle competenze autonome della Provincia e il suo assetto organizzativo.

La lettera pervenuta a firma del Ragioniere Generale dello Stato cita espressamente la competenza legislativa della Provincia in materia di procedure di aggiudicazione e contratti pubblici facendo riferimento alla norma di attuazione statutaria del 2017 e individua nell'applicazione della normativa provinciale in materia di appalti il raggiungimento degli obiettivi di efficiente ed efficace realizzazione del Pnrr.

