All'Orchestre d'Harmonie Val d'Aoste il Flicorno d'oro 2022

(ANSA) - TRENTO, 11 APR - L'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste, diretta dal maestro Lino Blanchod, si è aggiudicata il trofeo "Flicorno d'oro" 2022. La formazione, iscritta nella categoria eccellenza, è stata proclamata vincitore nel corso della cerimonia di premiazione della 22/a edizione del concorso bandistico internazionale "Flicorno d'Oro", svolta nel fine settimana a Riva del Garda. All'evento - informa una nota - hanno partecipato 19 bande provenienti da sei differenti nazioni.

L'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento con il punteggio di 94.63 su 100. Si tratta della 3/a vittoria su tre partecipazioni. La formazione ha eseguito i "Requiem for a future war" di Hardy Mertens (brano d'obbligo) e i tre movimenti conclusivi della "Symphony n. 2 - Views of Edo" di Franco Cesarini, presente in sala.

La giuria del concorso ha inoltre premiato con una menzione speciale per il miglior solo di Flicorno la prima tromba dell'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste, Dino Domatti.

Sul gradino più alto del podio sono saliti altre formazioni italiane, tra cui l'Orchestra di fiati giovanile "InCrescenDo" di Torino, prima classificata nella categoria superiore. Nella 3/a categoria, il primo premio è andato alla banda Gazoldo degli Ippoliti di Mantova e nella 2/a categoria per il Corpo bandistico "Dino Fantoni" di Verona. Unico complesso straniero classificatosi al primo posto è stato la Zsolnai Wind Orchestra proveniente dall'Ungheria. (ANSA).