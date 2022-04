Tetto in fiamme in valle Isarco

(ANSA) - TRENTO, 09 APR - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio un rogo nella frazione Ried. In fiamme il tetto di un'abitazione. Il tetto è stato aperto in più punti per poter localizzare il focolaio e spegnere il fuoco. Il veloce intervento ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ad altre parti dell'edificio. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell'incendio. La causa dell'innesco al momento non é ancora nota. Sul posto sono intevenuti i vigil del fuoco di Albions, Chiusa, San Pietro e forze dell'ordine. (ANSA).