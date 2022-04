Rinvia viaggio di nozze per gara e vince Ötzi Alpin Marathon

(ANSA) - BOLZANO, 09 APR - Rinviare il viaggio di nozze per una gara e vincerla. Andreas Reiterer, di Avelengo, ha vinto la 19/a Ötzi Alpin Marathon, posticipando il viaggio di nozze dopo il matrimonio di una settimana fa. La moglie Miriam era sul traguardo.

Reiterer ha battuto l'esperto gardenese Georg Piazza, già due volte primo in Val Senales. La gara, partita da Naturno, è stata un successo, le previsioni di bufera in quota hanno suggerito agli organizzatori di spostare il traguardo a Lazaun, scelta indovinata perché a Grawand c'era nebbia, a Lazaun invece anche qualche raggio di sole a salutare i molti sciatori sulle piste.

Lo spettacolare triathlon invernale Ötzi Alpin Marathon proponeva una durissima frazione in mountainbike con la scalata al Monte Sole, la seconda di corsa da Madonna di Senales a Maso Corto e la terza di scialpinismo. Al femminile podio tutto straniero dominato dall'austriaca Stephanie Kröll, mentre tra le staffette successo al maschile del Team Crazy con Obwaller, Larch e Götsch. Per la prima volta proposto anche un duathlon, con vittoria maschile di Andreas Innerebner di Sarentino, e al femminile della meranese Andrea Schweigkofler. (ANSA).