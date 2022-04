Inaugurato nuovo accesso alla Val Badia

(ANSA) - BOLZANO, 09 APR - A circa tre anni dall'inizio dei lavori, il nuovo collegamento diretto dalla strada statale della Val Pusteria alla Val Badia, attraverso una rotatoria, il ponte sul fiume Rienza e il tunnel a San Lorenzo è stato inaugurato.

La nuova strada di collegamento sarà aperto al traffico oggi alle ore 18. Prima della giornata odierna, la nuova tratta era accessibile solamente per i residenti dei paesi limitrofi.

Questa mattina è avvenuto il taglio del nastro simbolico nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte il presidente Arno Kompatscher, l'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider, il sindaco di San Lorenzo Martin Ausserdorfer, il sindaco di San Martino in Badia Giorgio Costabiei, in rappresentanza dei comuni della Val Badia, e l'ingegnere Umberto Simone, responsabile del progetto. In precedenza, il parroco Franz Künig ha portato la benedizione alla nuova infrastruttura. "Con il nuovo ingresso per la Val Badia siamo riusciti a realizzare un progetto infrastrutturale auspicato e pianificato per anni. Si tratta di un progetto che andrà ad aumentare in maniera significativa la sicurezza stradale sulla strada della Val Pusteria", ha sottolineato il presidente Arno Kompatscher, il quale ha colto l'occasione per ringraziare l'ex assessore provinciale Florian Mussner per il prezioso lavoro svolto nella fase iniziale del progetto e l'attuale assessore competente Daniel Alfreider per avere garantito il rispetto delle tempistiche durante l'avanzamento dei lavori insieme a tutte le ditte coinvolte nel progetto.

"Grazie alla nuova infrastruttura, i flussi di traffico in entrata e in uscita dalla Val Badia saranno garantiti in maniera più efficace e la statale della Val Pusteria sarà allo stesso tempo alleggerita. I residenti, grazie a questo progetto, potranno godere di una maggiore qualità della vita - ha sottolineato l'assessore Daniel Alfreider. (ANSA).