Con hashish e marijuana a festa di fine stagione a Mezzana

(ANSA) - TRENTO, 09 APR - I carabinieri di Cles, a margine degli eventi musicali organizzati in occasione della chiusura della stagione sciistica a Mezzana, nella serata di ieri, hanno segnalato 6 giovani quali assuntori di droghe, mentre un altro è stato deferito all'autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'attività di controllo ha consentito di recuperare e sequestrare oltre 43 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana. Il giovane denunciato - un 23enne proveniente dalla provincia di Verona - è stato fermato a bordo della propria autovettura, nei pressi di Marilleva 900 e trovato in possesso di 9 involucri in cellophane, contenenti complessivamente oltre 23 grammi di hashish. I sei ragazzi segnalati al Commissariato del Governo, tutti di età compresa tra i 19 e i 27 anni e provenienti da diverse località della Lombardia e del Veneto, invece, sono stati colti con modiche quantità di hashish o marijuana. (ANSA).