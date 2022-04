Pellegrinaggio dal Dalai Lama con una funivia Leitner

(ANSA) - BOLZANO, 08 APR - Prima erano necessarie anche delle ore in auto o in bus. Adesso sono sufficienti cinque minuti in funivia. Nel nord dell'India, il collegamento tra il centro economico di Lower Dharamshala e la celebre meta di pellegrinaggio di Upper Dharamshala ha un nome semplice ed evocativo: "Dharamshala Skyway". Si trova ai piedi dell'Himalaya, ma soprattutto conduce alla residenza del Dalai Lama, uno dei più importanti luoghi di culto del buddismo tibetano. A realizzare l'impianto a fune è stata l'azienda altoatesina Leitner del gruppo Hti.

"Siamo particolarmente orgogliosi di aver creato questa opera - commenta Anton Seeber, presidente di Hti - soprattutto per via del suo significato simbolico. In questi luoghi unici al mondo infatti si fondono assieme un'altissima spiritualità e un altrettanto forte senso della natura. Una natura che, come gruppo Hti, vogliamo contribuire a rispettare realizzando nuove forme di mobilità urbana completamente sostenibili e ricche di vantaggi per chi decide di utilizzarle".

La località montana di Dharamshala, che nella sua parte alta dal 1959 ospita la residenza del Dalai Lama, è una popolare attrazione per turisti e pellegrini, e negli ultimi anni ha visto crescere notevolmente i volumi degli arrivi. La "Dharamshala Skyway" realizzata da Leitner è una funivia - così Hti - che si basa sull'innovazione tecnologica rispettosa della natura e sulla massima funzionalità. Il tutto in una posizione strategica: la stazione a valle si trova nelle immediate vicinanze del terminal degli autobus, quella a monte a soli 300 metri dalla residenza del Dalai Lama. Ma sono i numeri a fornire un quadro esatto della sua forza. Dotata di 24 cabine da 8 posti l'una, "Dharamshala Skyway" è in grado di trasportare fino a 1.000 persone all'ora lungo un percorso di 1.775 metri che i viaggiatori coprono in appena 5 minuti. (ANSA).