Gdf sequestra 8,7 tonnellate di sigarette di contrabbando

(ANSA) - BOLZANO, 08 APR - La Guardia di Finanza di Vipiteno ha fermato presso il valico autostradale del Brennero un autoarticolato con targa estera, a bordo del quale vi erano due persone di nazionalità bulgara, che stavano lasciando il territorio nazionale. Dai controlli di routine effettuati dalle Fiamme Gialle sui documenti di trasporto, emergeva subito una difformità tra quanto indicato sugli stessi e il carico visibile dall'esterno, consistente in bottiglie di bevande gassate e confezioni di patatine fritte. Pertanto i finanzieri hanno controllato in modo approfondito l'intero carico, scoprendo diversi scatoloni pieni di sigarette tipo «Marlboro Rosse» sprovviste del prescritto contrassegno del Monopolio di Stato, per un peso complessivo di 8,7 tonnellate, equivalenti a 43.500 stecche.

L'intero carico veniva quindi sottoposto a sequestro insieme al denaro contante rivenuto (circa 5.000 euro) mentre i due cittadini bulgari sono stati tratti in arresto in flagranza del reato di contrabbando previsto dal testo unico delle leggi doganali e punito, nel caso di specie, con la reclusione da tre a sette anni.

Considerata la nazionalità del mezzo e delle persone sottoposte a controllo, le sigarette di contrabbando, verosimilmente, sarebbero state destinate al mercato dei Paesi dell'est Europa. (ANSA).