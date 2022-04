Festeggiati i 20 anni di gemellaggio tra Trento e Praga

(ANSA) - TRENTO, 08 APR - Il Municipio di Praga ha ospitato i festeggiamenti per i vent'anni del gemellaggio tra la città di Trento e la capitale ceca, formalizzato nel mese di aprile del 2002 dai sindaci Alberto Pacher e Jan Bürgermeister. Alla cerimonia - informa il Comune di Trento - erano presenti Petr Hejma, sindaco di Praga 1, il vicesindaco Petr Burgr e il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

"Trento e Praga sono città unite dalla storia: non vediamo l'ora di ricominciare a coltivare il nostro gemellaggio, con scambi e visite di studenti e cittadini. Superiamo questi anni che abbiamo alle spalle e diciamo no a ogni guerra, dimostrando con i fatti che l'amicizia fra popoli è possibile e fruttuosa", ha detto Hejma.

Ianeselli ha sottolineato il valore dell'amicizia tra Trento e Praga in un questo momento così tragico per l'Europa: "I gemellaggi tra città - ha affermato - sono nati in Europa negli anni Cinquanta per avvicinare popoli che fino a pochi anni prima erano stati nemici. Oggi, pensando alla guerra in corso non troppo lontano da qui, è più che mai opportuno riscoprire e rinsaldare di questi legami di amicizia che partono dal basso, che nascono dalla volontà di conoscersi, di condividere esperienze, di apprezzare culture diverse dalla propria".

