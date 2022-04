Crisi Svp: Amhof capogruppo dopo le dimissioni di Lanz

(ANSA) - BOLZANO, 08 APR - Magdalena Amhof è la nuova capogruppo della Svp in consiglio provinciale a Bolzano. La rappresentante dell'ala sociale della Volkspartei assume la guida dopo le dimissioni di Gert Lanz, travolto dalle polemiche dopo la pubblicazione di un libro inchiesta sulla scandalo Sad, la società che per molti anni ha gestito il trasporto pubblico locale in Alto Adige. Amof è stata eletta all'unanimità. Helmut Tauber resta vice capogruppo.

"Accetto la sfida e guiderò il gruppo consiliare fino alla fine della legislatura", ha detto Amhof. In riferimento alle polemiche, che attualmente stanno scuotendo il partito di raccolta dei sudtirolesi di lingua tedesca e ladina, Amhof pretende dai colleghi di partiti "lealtà, cultura politico, rispetto reciproco e uno squadro ampio". "Ora torniamo al lavoro, come ce lo chiedono i cittadini", ha aggiunto. Amhof, il governatore Arno Kompatscher e il segretario del partito Philipp Achammer hanno infine ringraziato Lanz "per l'importante e competente lavoro svolto in questi anni". (ANSA).