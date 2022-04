Sci: presentato logo per la candidatura ai mondiali del 2029

(ANSA) - BOLZANO, 07 APR - E' stato presentato oggi sulla pista Salong in Val Gardena il logo della candidatura gardenese a sede dei Campionati del mondo di Sci Alpino del 2029.

Il marchio, con cui la Val Gardena si candida a ospitare i Campionati del mondo di Sci Alpino tra poco meno di sette anni, si ispira molto al logo delle gare di Coppa del mondo e dell'associazione organizzatrice Saslong Classic Club. Non c'è da stupirsi, dato che per avere successo con la giuria della Federazione Internazionale Sci (FIS) il comitato organizzatore punta sui valori che contraddistinguono gli organizzatori gardenesi: passione, professionalità, affidabilità e innovazione.

"Il nuovo logo mostra come siamo. La 'G' rappresenta il Saslong Classic Club, che da più di 50 anni organizza gare di Coppa del mondo. Vogliamo organizzare la candidatura e gli eventuali Mondiali assieme a tutta la popolazione della valle.

Il nostro slogan non cambia e rimane 'Passion & Performance', perché rappresenta al meglio l'anima e il know-how che stiamo mettendo in questa candidatura", ha affermato giovedì pomeriggio Rainer Senoner, presidente del Saslong Classic Club e forza motrice della candidatura per i Mondiali.

Poco prima della presentazione, sulla leggendaria pista della discesa libera, la sciatrice di Coppa del mondo Nicol Delago e la nuova leva dello sci Max Perathoner hanno svelato il logo ideato da Michael Mussner.

Con il sostegno della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) il Saslong Classic Club ha al proprio fianco un'istituzione forte e riconosciuta, che darà slancio alla candidatura soprattutto a livello internazionale. Alla presentazione del logo ha partecipato anche un componente del Consiglio Federale della FISI, Stefano Longo. (ANSA).