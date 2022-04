Cinema: 2,5 milioni per tredici progetti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 APR - Oltre 2,5 milioni di euro sono stati stanziati dalla giunta provinciale di Bolzano per sostenere tredici progetti cinematografici attraverso "Idm Südtirol".

In totale, per la prima "call" del 2022, sono pervenute 19 domande di finanziamento. Di queste, il comitato indipendente di esperti di Idm ha confermato l'idoneità al sostegno a 13 progetti.

"I fondi investiti per il settore cinematografico - afferma l'assessore provinciale Philipp Achammer - generano un ritorno doppio. Il sostegno al settore cinematografico è quindi un sostegno all'economia".

La giunta provinciale ha anche approvato la relazione annuale 2021 sul fondo per le produzioni cinematografiche presentata da "Idm Film Commission". "Lo scorso anno l'industria cinematografica è stata duramente colpita dalla pandemia da coronavirus. Ad aver contribuito - riferisce l'assessore Achammer - è stata anche la necessità di dover cancellare, a breve termine, la seconda 'call' per il fondo alle produzioni cinematografiche. Nonostante ciò, il bilancio complementare di previsione del 2021 ha confermato i fondi per il terzo ciclo di finanziamenti, un segnale importante per l'intera industria cinematografica".

Nei due cicli di finanziamento dello scorso anno, su 29 progetti presentati, sono state finanziate sedici produzioni per un sostegno totale pari a quasi 2,1 milioni di euro. I giorni di riprese previsti in Alto Adige ammontano a 122 e il valore aggiunto generato, quale ritorno per il territorio, è pari a circa 4,6 milioni di euro corrispondente al 189 per cento. Nove dei sedici progetti finanziati sono made in Alto Adige. (ANSA).