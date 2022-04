Dopo due anni torna concorso internazionale Flicorno d'oro

(ANSA) - TRENTO, 06 APR - Dopo due anni di stop forzato causato dalla pandemia torna a Riva del Garda, in Trentino, dall'8 al 10 aprile, l'appuntamento con il concorso bandistico internazionale "Flicorno d'oro", organizzato dall'omonima associazione e dal Corpo bandistico Riva del Garda. Sono 19 le bande in gara provenienti da sei nazioni. Numeri completamente diversi rispetto alle passate edizioni ma comunque un segnale importante di un lento ritorno alla normalità che si è voluto dare con l'organizzazione stessa del concorso. Per il terzo anno la direzione artistica porta la firma di Marco Somadossi, docente e compositore.

Punto di forza della competizione - fra gli appuntamenti più prestigiosi e riconosciuti per la realtà bandistica in Europa - è da sempre è la prestigiosa giuria a chiamata a giudicare le bande in gara. Quest'anno ritorna a Riva del Garda nella veste di presidente il maestro olandese Hardy Mertens, docente al Conservatorio di Tilburg. Insieme a lui i maestri Torgny Hanson (Svezia), Otto M. Schwarz (Austria), Franco Arrigoni (Italia), Miro Saje (Slovenia), Thomas Trachsel (Svizzera) e Alessandro Celardi (Italia).

Sono previste 5 categorie, differenziate in base al grado di difficoltà, che dovranno eseguire due brani. Particolarmente significativo risulta il brano d'obbligo della categoria Eccellenza, "Requiem for a future war" del compositore olandese Hardy Mertens: una chiara e netta lettura del tema della guerra.

Parallelamente al concorso è previsto un ricco programma di incontri e di momenti d'approfondimento dedicati ai vari aspetti della tematica bandistica. (ANSA).