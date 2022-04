Crisi Svp: si dimette capogruppo Lanz

(ANSA) - BOLZANO, 06 APR - Il capogruppo della Svp in consiglio provinciale di Bolzano Gert Lanz si è dimesso. Questa mattina i consiglieri Svp dovevano votare la fiducia a Lanz, come chiesto settimana scorsa dal segretario Philipp Achammer alla luce delle polemiche per la pubblicazione di un libro inchiesta sullo scandalo Sad. Lanz ha però annunciato le sue dimissioni prima del voto. Lanz afferma al portale news Stol.it che alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi si aspettava che i dieci consiglieri ritirassero la mozione di sfiducia.

Visto che questo non è avvenuto non vedeva più le basi per una collaborazione. Lanz ribadisce comunque di non essere il capro espiatorio nella crisi che sta attraversando la Svp. (ANSA).