Incidente mortale sull'A22 a Vipiteno, coinvolti tre camion

(ANSA) - BOLZANO, 05 APR - Incidente mortale sull'A22 sulla corsia sud nei pressi di Vipiteno verso le 16.20. Un autotreno carico di tronchi ha violentemente impattato un'autocisterna contenente grasso animale. Il conducente dell'autotreno è deceduto sul colpo. Non si conosce l'identità della vittima.

L'autista dell'autocisterna è rimasto illeso. Nell'impatto la cisterna è rimasta danneggiata e il grasso liquido si è esteso sulla careggiata e nel prato limitrofo. Un terzo autoarticolato è rimasto coinvolto ma senza riportare danni. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano ed i volontari della Valle Isarco, oltre alle ambulanze ed alla polizia stradale.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto oggi in autostrada in Trentino Alto Adige. Il primo, che ha interessato sempre tre mezzi pesanti, è avvenuto nei pressi di Ala. (ANSA).