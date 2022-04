Crisi Svp:Spiegel,intercettazioni distruggono ultima fiducia

(ANSA) - BOLZANO, 05 APR - Il settimanale tedesco Der Spiegel torna ad occuparsi della crisi politica che sta scuotendo l'Alto Adige. Dopo aver scritto, la settimana scorsa, dei contributi elettorali versati da imprenditori alla Suedtiroler Volkspartei, questa settimana il giornale analizza nella sua versione web il caso del "Kaiser di provincia Gatterer e le paludi delle lobby in Alto Adige".

Partendo dal libro inchiesta "Freunde in Edelweiss" di Christoph Franceschini e Artur Oberhofer Der Spiegel racconta il caso Sad e lo paragona con l'Ibiza Gate che portò in Austria alle dimissioni del vice cancelliere Heinz Christian Strache.

"Gli altoatesini finora sospettavano solo che una parte di un partito si fosse consegnata a degli imprenditori, ora lo possono ascoltare con le proprie orecchie. Ora le telefonate pubblicate sembrano distruggere l'ultima fiducia rimasta nella potente Volkspartei, scrive il settimanale tedesco. (ANSA).