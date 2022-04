Covid: 536 nuovi casi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 05 APR - Sono 536 i contagi da Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore in Trentino, di cui venti casi risultati positivi ai tamponi molecolari (su 377 test effettuati) e 516 agli antigenici (su 4.840 test effettuati).

Non si registrano nuovi decessi. A darne conto è il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

La situazione negli ospedali risulta in miglioramento. Calano i pazienti ricoverati, che ora sono 62 (sei in meno di ieri), di cui tre in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono avvenuti sette nuovi ricoveri a fronte di 13 dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano sette.

Sono state effettuate 1.206.630 somministrazioni, di cui 427.271 seconde dosi e 329.221 terze dosi. (ANSA).