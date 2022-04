Bambino scomparso a Bolzano, ricerche in corso

(ANSA) - BOLZANO, 05 APR - Sono in corso in zona Sant'Antonio, a Bolzano, le ricerche di un bambino di circa 10 anni del quale si sono perse le tracce. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, i vigili del fuoco, unità cinofile, come anche la Guardia di finanza ed i carabinieri.

I soccorritori stanno perlustrando i vigneti ed i boschi nella zona di Sant'Antonio ed il gruppo di case che sovrasta l'ingresso in Val Sarentino. (ANSA).