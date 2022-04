A fuoco auto alimentata a gas in zona industriale a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 05 APR - I vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano sono intervenuti, questa mattina, poco prima delle 6, in via Giuseppe di Vittorio, nella zona industriale del capoluogo, per l'incendio di un'autovettura alimentata a gas. Le fiamme sono state spente in breve tempo dalla squadra giunta sul posto. Il rogo ha distrutto completamente l'automobile nella parte anteriore. In via di Vittorio è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per effettuare i rilievi. (ANSA).