Stagione sciistica Monte Bondone: oltre 200 incidenti

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - A partire dallo scorso 3 dicembre 2021, quando sono stati riaperti gli impianti di risalita nell'area sciistica del Monte Bondone, e fino alla chiusura, avvenuta domenica 3 aprile, il personale della Polizia locale di Trento ha svolto 123 giornate di servizio sulle piste e 22 serate. La squadra, composta da sei agenti, un commissario e un funzionario, è intervenuta per fornire soccorso negli oltre 200 incidenti avvenuti nella stagione sciistica, di cui dodici hanno necessitato dell'intervento dell'elisoccorso. Il dato risulta in leggero calo rispetto alle stagioni precedenti.

Gli agenti - informa una nota - si sono alternati per garantire, dalle ore 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, la presenza di due operatori per il servizio di soccorso e di sicurezza dell'area. Nei fine settimana il servizio è stato incrementato da un ulteriore unità e da un operatore della Croce rossa italiana.

Oltre all'attività di soccorso, sono state contestate 14 violazioni per condotte pericolose, legate alla velocità degli sciatori o per aver causato lo scontro con altri utenti, e per il mancato uso delle mascherine. È stata redatta anche una notizia di reato per abbandono di minore. (ANSA).