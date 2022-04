Noi Techpark a Brunico, apertura prevista fra un anno

(ANSA) - BOLZANO, 04 APR - Sono ripresi a pieno ritmo, dopo la consueta pausa invernale, i lavori per la costruzione del Noi Techpark di Brunico. Il nuovo centro, dedicato alla mobilità sostenibile, sarà pronto il prossimo anno e sorgerà su una superficie di circa 6.000 mq, strategicamente posizionato nel cuore della Val Pusteria, dove il distretto Automotive concentra moltissime delle sue imprese. Qui aziende specializzate, istituti di ricerca e università potranno lavorare sotto lo stesso tetto, plasmando il futuro del settore Automotive e rafforzando, al tempo stesso, la competitività dell'intero Alto Adige.

Sono tante le sfide che il settore della mobilità è destinato ad affrontare. La questione climatica, la pandemia da Covid-19 e i recenti sconvolgimenti geopolitici, con il conseguente aggravio della crisi energetica, rendono non più dilazionabile l'esigenza di pervenire a un modello di mobilità sostenibile e affrancata dai combustibili fossili. Una risposta a queste sfide è per l'appunto il Noi Techpark Brunico che sarà interamente dedicato alla mobilità di domani. Offrendo la possibilità di ricercare, testare e implementare le nuove tecnologie nella rete delle imprese, della ricerca e dell'università.

L'infrastruttura si dividerà in due grandi settori. Da una parte il vero e proprio parco tecnologico Noi, con un'area di competenza della Libera Università di Bolzano e servizi mirati a supporto delle imprese, degli istituti di ricerca e delle start-up. Oltre a una laurea e a un master in turismo e sostenibilità, a Brunico unibz offrirà la possibilità di effettuare anche formazione duale.

La seconda parte è costituita invece dal nuovo centro eventi NOBIS, che renderà il nuovo edificio una vera struttura polivalente, perfettamente integrata nel contesto urbano e aperta alla cittadinanza. (ANSA).