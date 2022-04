Incendi: anziana muore a Bolzano per le esalazioni

(ANSA) - BOLZANO, 04 APR - Una donna anziana è morta ieri sera in via Abba ai Piani di Bolzano a seguito di un incendio che si è sviluppato nel suo appartamento. Quando sono arrivati i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano le fiamme erano praticamente già spente. Nell'appartamento è stata trovata una donna stesa sul pavimento che è stata subito portata fuori. Il medico d'urgenza, ha iniziato immediatamente la procedura di rianimazione, ma purtroppo senza successo. La donna di 85 anni, molto probabilmente é soffocata per via delle esalazioni. La causa dell'incendio potrebbe essere una sigaretta o una candela accesa.

Il funzionario del Corpo permanente dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri di Bolzano, sta conducendo le indagini per stabilire le cause esatte del decesso. Sul posto sono intervenute anche un'ambulanza della Croce Rossa ed il medico d'urgenza. (ANSA).