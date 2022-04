Covid: in Trentino un decesso, 163 positivi e 68 ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - Un nuovo decesso per Covid in Trentino: si tratta di una donna ultranovantenne, vaccinata, ma con altre patologie pregresse. A darne conto è il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Sono 163, poi, i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Trentino, di questi 2 sono risultati positivi al molecolare (su 103 test effettuati) e 161 all'antigenico (su 1.566 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Aumentano ancora i pazienti ricoverati in ospedale: salgono a 68 (rispetto ai 66 di ieri), di cui 4 in rianimazione (numero stabile). Nella giornata di ieri sono stati registrati 5 nuovi ricoveri a fronte di tre dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora 7. Sul fronte delle vaccinazioni questa mattina il numero raggiunto è risultato pari a 1.205.899, di cui 427.210 seconde dosi e 328.569 terze dosi. (ANSA).