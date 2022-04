Sci: tra neve e tradizione, ultime giorni sogno su vette Latemar

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Ultimi giorni di sci allo Ski Center Latemar tra paesaggi mozza fiato e specialità della tradizione, a partire dalla bistecca dell'Oberholz. Si tratta di uno dei piatti forti che si possono assaporare ad Obereggen, paradiso delle Dolomiti (a 20 minuti da Bolzano) nel cuore del comprensorio dello Ski Center Latemar aperto fino a lunedì 18 aprile compreso. Lassù ai 2096 metri del massiccio Latemar nel rifugio Oberholz, perla architettonica apparsa sulle riviste di architettura e design internazionali, è possibile degustare il chilo di carne di manzo allevato sui pascoli altoatesini speziata con erbe alpine spontanee. La bistecca costituisce uno dei piatti della cucina a base di prodotti naturali e regionali dell'Oberholz, guidata dallo chef Stefan Lunger. La stessa carne di manzo sarà protagonista sabato 9 aprile della 6a edizione del Mayrl-Burger-Day sempre sulle piste di Obereggen. Durante la manifestazione, a scopo benefico, sarà possibile degustare il tradizionale hamburger di manzo made in Val d'Ega nella malga Mayrl Alm di Obereggen. Si tratta di un evento benefico promosso dai proprietari e gestori della stessa malga. «Fin dalla prima edizione ci siamo prefissi di contribuire alla ricerca e lotta contro i tumori» anticipano i fratelli Mark e Sebastian Eisath della Mayrl Alm. Buona parte del ricavato del Burger-Day sarà devoluto a due associazioni. In primis all'associazione Peter Pan che sostiene i bambini malati di tumore in Alto Adige; in parte anche all'associazione Comedicus che organizza e finanzia visite nei 7 ospedali dell'Alto Adige con i suoi clown che regalano annualmente sorrisi a 5000 bambini, alle famiglie e altri pazienti ricoverati nei nosocomi. (ANSA).