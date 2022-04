In corso ricerche per 56enne scomparso nel Bleggio superiore

(ANSA) - TRENTO, 02 APR - Il Soccorso alpino e speleologico del Trentino è impegnato nella ricerca di un uomo del 1966 che non ha fatto rientro a casa dopo essere uscito nella tarda mattinata di ieri per una corsa in montagna, nel Bleggio Superiore. L'uomo - si apprende - è partito dall'abitato di Rango con l'intenzione di dirigersi verso cima Sèra, malga Stabio e passo Durone. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno allertato i soccorsi in serata. Le ricerche, proseguite nella notte, non hanno dato fino ad ora alcun esito.

Sono coinvolti nell'operazione gli operatori delle stazioni delle Giudicarie esteriori, San Lorenzo in Banale e Valle del Chiese, il gruppo tecnici di ricerca dei vigili del fuoco, dotati di droni, termocamera e del cane molecolare, e i carabinieri. Il maltempo non ha permesso il decollo dell'elisoccorso.

Nella notte sono stati scandagliati i sentieri che l'uomo aveva detto di voler percorrere e le strade forestali limitrofe.

Le squadre sono rientrate alle 2.30, mentre il drone dei vigili del fuoco ha sorvolato l'area fino alle 4 di mattina. Le squadre di ricerca sono ripartite alle 6.30 di questa mattina, coadiuvate dagli operatori delle stazioni di Val Rendena Busa di Tione e Pinzolo, le unità cinofile e gli operatori della Guardia di finanza. Il maltempo non permette ancora l'intervento dell'elicottero. (ANSA).