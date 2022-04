Crisi Svp: oggi direzione, si allontana rischio strappo

(ANSA) - BOLZANO, 01 APR - Sembra allontanarsi il rischio di uno strappo all'interno della Svp, atteso in un primo momento per oggi. Questo pomeriggio, alle ore 15, è infatti in programma una riunione della direzione della Volkspartei, convocata d'urgenza a causa delle aspre polemiche dopo la pubblicazione di un libro inchiesta sul caso Sad, la società che per molti anni ha gestito il trasporto pubblico locale in Alto Adige.

Il segretario Svp Philipp Achammer e il governatore Arno Kompatscher in queste ore si stanno impegnando per una de-escalation della situazione. Ieri avevano rivolto ai funzionari locali del partito un appello congiunto all'unità, questa mattina si sono visti nuovamente a quattr'occhi per trovare una via comune che porti la Volkspartei fuori dalla crisi.

L'ipotesi di elezioni anticipate è ormai tramontata, anche perché il nuovo consiglio resterebbe in carica solo per un anno fino alla scadenza naturale della legislatura. (ANSA).