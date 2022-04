Covid: Bolzano conferma lo screening nelle scuole

(ANSA) - BOLZANO, 01 APR - In Alto Adige lo screening volontario organizzato nelle scuole di ogni ordine e grado in tutta la provincia dall'Azienda sanitaria sarà prorogato fino al 13 aprile. Un ulteriore test sarà poi offerto alle alunne e agli alunni alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze pasquali. Lo prevede l'ordinanza anti-Covid 11/2022 dopo la cessazione dello stato d'emergenza nazionale" firmata ieri sera dal presidente della Provincia Arno Kompatscher.

L'ordinanza prolunga inoltre fino al 30 aprile l'obbligo di presentazione di una certificazione verde semplice per l'accesso alle strutture del sistema scolastico, educativo e formativo e alle strutture della formazione superiore per le persone che non vi lavorano, ad esempio i genitori o persone che devono effettuare consegne. (ANSA).