Incendio in Trentino, distrutto capannone della BioHabitat

(ANSA) - TRENTO, 31 MAR - Un incendio scoppiato verso le 5 di questa mattina ha distrutto una palazzina che ospitava gli uffici e il capannone con il laboratorio della BioHabitat di Carbonare, in Trentino, un' azienda che produce case prefabbricate in legno.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco volontari della zona oltre a quelli del Corpo permanente di Trento, ed i carabinieri.

L'allarme è stato lanciato un residente che ha notato le fiamme.

Le cause del rogo (nella foto della Tgr Rai di Trento) sono ancora da chiarire. (ANSA).