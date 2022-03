Femminicidio Trentino, Viviana uccisa da un colpo alla nuca

(ANSA) - TRENTO, 31 MAR - Viviana Micheluzzi è morta per un colpo alla nuca mentre, verosimilmente, cercava di scappare.

È quanto emerge dall'autopsia svolta sul corpo della donna uccisa martedì a Castello Molina di Fiemme, in Trentino, dal marito Mauro Moser che ha poi rivolto l'arma verso sé stesso.

Gli elementi raccolti dagli inquirenti portano a pensare che l'uomo avesse premeditato tutto: è stato infatti confermato che l'arma del delitto, una pistola calibro nove di fabbricazione austriaca, è stata acquistata da Moser martedì mattina in una armeria di Ora, in Alto Adige. Sembra che la coppia si stesse separando: "Dovevamo vederci oggi per definire la separazione", ha detto alla stampa locale l'avvocato della di Viviana Micheluzzi. I funerali sono previsti venerdì o sabato ed in paese sarà istituito il lutto cittadino. (ANSA).