Crisi Svp: si dimette vice segretaria Wiedmer

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Nuovo colpo di scena nella Svp, che in questi giorni sta attraversando una profonda crisi.

Angelika Wiedmer ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vice segretaria del partito. Lo scrive il quotidiano Dolomiten.

"Posso affermare con la coscienza pulita di aver pagato di tasca mia la campagna elettorale", ribadisce Wiedmer in una comunicazione al partito.

Nei giorni scorsi Wiedmer aveva annunciato querela contro gli autori di un libro-inchiesta sulla scandalo Sad, la società che per decenni ha gestito il trasporto pubblico locale in Alto Adige. Gli autori del libro - si legge sul Dolomiten - le hanno offerto una correzione nella nuova edizione. Tuttavia, la situazione sarebbe diventata insostenibile con "l'impotente esposizione sui media", afferma Wiedmer annunciando le sue dimissioni da tutti gli incarichi negli organi del partito con effetto immediato. (ANSA).