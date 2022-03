Covid: nessun decesso e 618 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Nessun decesso per il Covid-19 e 618 nuovi casi positivi in Alto Adige: lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale.

Le nuove infezioni accertate nelle ultime 24 ore, sono state rilevate 41 sulla base di 699 tamponi pcr (di cui 137 nuovi test) e 577 sulla base di 3.989 test antigenici.

In lieve aumento il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: 4 (uno in più) vengono assistiti in terapia intensiva e 70 (uno in più) nei normali reparti ospedalieri. Altri 32 pazienti sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (dato aggionrnato al 29 marzo) e 5 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 7.209 (47 in meno) mentre quelle dichiarate guarite sono 593 per un totaler di 189.965. (ANSA).