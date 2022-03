Covid: in Trentino 444 nuovi positivi, 59 persone ricoverate

(ANSA) - TRENTO, 31 MAR - Nessun decesso causato dal Covid nelle ultime 24 ore in Trentino, ma il numero dei nuovi contagi mostra un virus ancora più che attivo: sono infatti 444 i nuovi positivi su circa 4.000 tamponi analizzati nelle ultime ore. In ospedale ci sono 59 pazienti ricoverati, dei quali 2 si trovano in rianimazione. Le vaccinazioni sono arrivate a 1.204.588 somministrazioni, di cui 427.032 seconde dosi e 327.491 terze dosi. (ANSA).