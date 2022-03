Autismo: in Trentino "Numero blu" per le famiglie

(ANSA) - TRENTO, 31 MAR - La cooperativa sociale Dal Barba di Villa Lagarina annuncia la nascita del Numero Blu Autismo & Lavoro (800020407) e il relativo sportello , con presentazione del progetto sabato 2 aprile alle ore 14 presso la sede della cooperativa in via Pesenti 1 a Villa Lagarina in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo.

Il Numero Blu Autismo & Lavoro - si legge in una nota - nasce con l'intento di migliorare la qualità di vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. Il progetto è quello di offrire un supporto, affiancare ed orientare tutti i familiari di persone autistiche con particolare attenzione a quelle che, raggiunta la maturità, una volta entrate nella "fascia adulta" spesso "scompaiono" e perdono ogni possibilità di esprimere un possibile potenziale lavorativo, senza alcuna prospettiva di miglioramento della loro qualità di vita . Un progetto nato dalla Cooperativa Dal Barba in collaborazione con Ggi Spa, Agenzia del lavoro, Università di Trento ODF Lab, Fondazione Metalsistem, numerosi professionisti e con il patrocinio della Provincia. (ANSA).