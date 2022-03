Polizia locale Trento recupera 15.000 euro di merce rubata

(ANSA) - TRENTO, 30 MAR - Un'operazione degli agenti del nucleo investigativo della Polizia locale di Trento ha permesso di recuperare la merce rubata da alcuni negozi del centro storico del capoluogo trentino, per un valore superiore ai 15.000 euro. Si tratta - informa una nota - di oltre 700 articoli di vario genere, tra cui capi d'abbigliamento, scarpe, macchine per il caffè, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre a oggetti per la cucina e il bagno. Per i furti, avvenuti in almeno 15 negozi della città, sono state denunciate per i reati di furto e ricettazione due persone.

L'operazione inizia a seguito della segnalazione di due probabili autori di furto a una pattuglia in borghese. Le due persone, inizialmente controllate a distanza, sono state fermate in via Roggia Grande. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato alcune borse di merce rubata in almeno cinque negozi. Da una successiva perquisizione nelle abitazioni è stato trovato e sequestrato un vasto assortimento di articoli presumibilmente rubati.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Pasquale Profiti, proseguono ora con il riconoscimento della merce sequestrata da parte dei negozianti e la formalizzazione delle denunce. Sono in corso accertamenti con la collaborazione dei negozianti.

Istituito lo scorso 10 gennaio, il nucleo investigativo ha svolto 96 pattugliamenti, in tutto il centro storico. Sono stati contattati 114 esercenti con i quali gli agenti sono in costante contatto telefonico. Dall'inizio del mese di febbraio ad oggi sono state 19 le persone denunciate a vario titolo all'autorità giudiziaria. (ANSA).