Milano-Cortina: Oberrauch, noi ricchi di eccellenze

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAR - La Fondazione Milano Cortina 2026 e Confindustria Servizi hanno siglato un Memorandum of Understanding con lo scopo di favorire la collaborazione tra le due realtà e promuovere le opportunità derivanti dal programma delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi del 2026. Confindustria Trento e Assoimprenditori Alto Adige sono convinte che le Olimpiadi del 2026 rappresentano uno straordinario volano di crescita per le imprese industriali del Trentino-Alto Adige, e in generale per tutto il territorio alpino.

"Il nostro territorio è ricco di eccellenze imprenditoriali che si sono già distinte in occasione di grandi eventi sportivi grazie al loro know-how - dichiara Heiner Oberrauch, presidente di Assoimprenditori Alto Adige -. Le Olimpiadi 2026, che si svolgeranno in parte anche in Trentino e in Alto Adige, saranno una vetrina eccezionale in casa nostra". "La prospettiva dev'essere quella di investire in infrastrutture all'avanguardia non solo da un punto di vista tecnologico, ma che guardino necessariamente anche alla sostenibilità e ad un'integrazione reale con le comunità di riferimento - aggiunge Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento -. Stiamo parlando di un'occasione unica per ripensare il territorio dolomitico in termini di crescita, sviluppo e attrattività su scala internazionale".

Manzana, attualmente alla guida anche della Confindustria regionale, ricorda come a questo proposito gli industriali di Trento, Bolzano e Belluno abbiano promosso uno studio assieme all'Università di Padova per individuare gli interventi e le opere strategiche in vista non solo delle Olimpiadi del 2026, ma anche in un'ottica di più lungo periodo. "L'obiettivo - concordano Manzana e Oberrauch - deve essere quello di realizzare delle opere sostenibili, a basso impatto ambientale ma di grande valore aggiunto e a vantaggio delle generazioni future". (ANSA).