Crisi Svp: circoscrizioni difendono Achammer e Kompatscher

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAR - I segretari di circoscrizione intervengono sulla crisi che sta attraversando la Svp, esprimendo solidarietà sia al segretario Philipp Achammer che al governatore Arno Kompatscher. "Difendiamo il nostro Obmann e non permettiamo che sia 'impallinato' da chi non agisce per il bene del partito, ma solo nel proprio interesse", si legge in una nota congiunta che però non è stata firmata dal segretario della circoscrizione Bolzano Christoph Perathoner "a causa della sua situazione personale in questa causa".

"È inaccettabile che il segretario Achammer si trovi improvvisamente di fronte ad accuse contro di lui, mentre in tutti questi anni non si è macchiato di nessuna colpa e che ha sempre e solo agito per il bene del partito, degli iscritti e dei funzionari". Le circoscrizioni spezzano una lancia anche per Kompatscher: "Difendiamo anche il nostro governatore in questo momento molto difficile. Sia il segretario del partito che il governatore hanno la nostra fiducia e il nostro sostegno per rimettere in carreggiata il nostro partito". (ANSA).