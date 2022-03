A22: convegno sulla mobilità con il ministro Giovannini

(ANSA) - TRENTO, 30 MAR - La necessità di reagire da un lato alla crisi economica causata dalla pandemia e dall'altro alla preoccupante avanzata del surriscaldamento globale ha innescato una svolta epocale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, anche e forse soprattutto nel settore dei trasporti. Questo, unito ai rapidi progressi in ambito tecnologico, sta ponendo le basi di una vera e propria rivoluzione nel campo della mobilità. Di questo e di molto altro si parlerà nella Conferenza Asecap "Nuovi modelli di mobilità in Europa. La svolta tecnologica e la Vision Zero".

Organizzata in collaborazione tra Aiscat ed Autostrada del Brennero con la Polizia Stradale italiana, l'edizione 2022 sarà anche l'occasione per fare il punto sulle ricadute del Pnrr sul futuro della mobilità in Italia. L'evento si terrà dal 3 al 5 aprile a Madonna di Campiglio e alla prima delle tre tavole rotonde, lunedì 4 aprile alle 10, parteciperà il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

