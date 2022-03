Milano-Cortina: Kompatscher nel consiglio olimpico congiunto

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAR - La giunta provinciale di Bolzano ha espresso il suo consenso per l'istituzione del "Joint Olympic Council Milano-Cortina 2026" e ha designato il presidente Arno Kompatscher come membro effettivo per l'Alto Adige. Si tratta di un organismo che avrà funzione di indirizzo generale rispetto all'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, coinvolgendo le diverse amministrazioni statali, gli enti sportivi nazionali ed internazionali e i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del programma.

Non appena tutti i partner avranno nominato i rispettivi rappresentanti e approvato il regolamento interno, la Sottosegretaria alla Sport, Valentina Vezzali, nominerà per decreto il Consiglio Olimpico Congiunto, che sarà composto da 15 membri. Il Consiglio Olimpico si riunirà almeno una volta ogni tre mesi, rimarrà in carica fino al 2026 e avrà dunque il compito di monitorare l'attuazione del programma dei Giochi, agendo in conformità con la Carta Olimpica e la legislazione nazionale e internazionale, garantendo i requisiti di trasparenza.

"Con la nomina del Consiglio Olimpico Congiunto - ha sottolineato Kompatscher - andiamo a compiere un ulteriore passo organizzativo in vista dei Giochi Invernali del 2026, durante i quali l'Alto Adige ospiterà le gare di biathlon nello stadio di biathlon di Anterselva". Kompatscher ha poi rimarcato che il lavoro del Consiglio Olimpico, dopo una fase di lavoro preparatoria, rientrerà ora in un quadro istituzionale.

"Parallelamente - ha concluso Kompatscher - seguirà un altro appuntamento con il Forum della sostenibilità. Per la prima volta, dalla nascita dei Giochi, un forum andrà a monitorare l'eredità olimpica dei Giochi invernali del 2026 a livello di sostenibilità. Un tema di particolare interesse e rilievo per il nostro territorio".