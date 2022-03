Kompatscher, Roma ha approccio piuttosto centralista

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAR - "C'è un approccio piuttosto centralista" da parte dei ministeri che "da alcuni anni hanno iniziato sempre più a rilevare presunte illegittimità costituzionali" da parte delle autonomie. Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, annunciando la decisione della giunta altoatesina di costituirsi davanti alla Corte costituzionale per difendere la legge provinciale 1/2022, impugnata dal governo per un articolo che regola le sanzioni e la procedura di erogazione delle sanzioni in caso di abuso edilizio o difformità del progetto.

"Abbiamo notato - ha aggiunto Kompatscher - che piuttosto spesso vengono impugnate leggi della Provincia e constatato che non è diverso per le altre Regioni a statuto speciale e anche per quelle ordinarie". "Ho chiesto alla ministra Gelmini - ha proseguito il presidente altoatesino - un incontro con tutti i ministeri per confrontarci, a livello anche dei funzionari amministrativi e dei dirigenti, e per far presente ancora una volta che la nostra autonomia è diversa, che i limiti della nostra legislazione sono ben altri da quelli delle Regioni a statuto ordinario e anche delle altre speciali".

"Abbiamo constatato anche che c'è una giurisprudenza della Corte costituzionale, partita ormai dal 2001, che è molto restrittiva per quanto riguarda l'interpretazione dei margini della nostra legislazione e chiediamo che sia chiarito con un atto normativo che i nostri margini sono ben più ampi", ha concluso Kompatscher. (ANSA).